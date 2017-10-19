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В Магнитогорске депутаты Госдумы обсудят спецоценку условий трудаСегодня в 10:30

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С профсоюзными лидерами.

19-20 октября 2017 года в Магнитогорске пройдет межрегиональная конференция "Специальная оценка условий труда. Итоги и проблемы". Площадкой для ее проведения стал Дворец культуры металлургов имени С.Орджоникидзе ПАО "ММК".

На мероприятие приглашены представители Госдумы РФ, Федерации независимых профсоюзов России, ПАО "ММК", Минтруда РФ и правительства Челябинской области. Среди заявленных гостей - зампредседателя ФНПР Давид Кришталь, председатель Федерации профсоюзов Южного Урала Николай Буяков, депутат Государственной думы Андрей Ветлужских и первый замгубернатора региона Евгений Редин.

Более сотни делегатов представляют территориальные профсоюзные организации и первичные организации предприятий УрФО, территориальные отделы министерств и различных ведомств. Также приглашены руководители и специалисты организаций Магнитогорска, ответственных за реализацию требований охраны труда.

Специальная оценка условий труда (СОУТ) представляет комплекс мероприятий по определению вредных и опасных факторов на производстве и оценку их влияния на работников. С 2014 года она является обязательной для всех работодателей.

В ходе конференции будут работать три секции. Первая ориентирована на практику реализации нормативных актов, устанавливающих правила, процедуры, критерии и нормативы проведения СОУТ. В рамках второй состоится обмен мнениями по вопросам применения результатов СОУТ для установления работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных ТК РФ, обеспечения и досрочного назначения страховых пенсий. Третья секция посвящена практике реализации прав профсоюзов при проведении СОУТ.

На Магнитогорском металлургическом комбинате вопросам охраны труда и промышленной безопасности традиционно уделяется большое внимание. Система управления промышленной безопасностью и охраной труда (СУПБОТ) ПАО "ММК" сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта OHSAS 18001:2007. В первой половине текущего года на лабораторно-инструментальные исследования при проведении СОУТ комбинатом было направлено 11,8 миллиона рублей. Общие затраты на охрану труда в за январь - июнь составили 325,7 миллиона рублей, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

"Приятно, что Магнитогорск и Магнитогорский металлургический комбинат были выбраны в качестве площадки по проведению такого крупного регионального форума, - отметил председатель первичной профсоюзной организации Группы ММК Борис Семенов. - ММК традиционно уделяет много внимания вопросам охраны труда и социальной политики. Думаю, подобный формат встречи позволит не только провести всесторонний обмен мнениями, но и получить ответы на многие интересующие вопросы".

Организаторами конференции выступили правительство Челябинской области, региональные Федерация профсоюзов и Союз промышленников и предпринимателей , Ассоциация территориальных объединений организаций профсоюзов УрФО, а также ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат".

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