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Екатеринбург бьет рекорды по дороговизне жильяСегодня в 13:25

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А Челябинск — по дешевизне.

Екатеринбург вошел в ТОП-5 самых дорогих городов России по ценам на недвижимость. Об этом сообщили "Уралинформбюро" специалисты сервиса бесплатных объявлений "Юла".

По данным аналитиков, самые высокие цены на квартиры оказались в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке. Екатеринбург в этом рейтинге оказался на четвертом месте: стоимость "средней" квартиры в столице Урала в III квартале 2017 года составила 2,74 миллиона рублей, что выше среднероссийского показателя почти на 300 тысяч рублей, и на 1,1 миллиона больше, чем в соседнем Челябинске.

При этом разброс цен на квартиры в Екатеринбурге весьма широкий: от 500 тысяч рублей за "однушку" до 17,5 миллионов - за "трешку". Как ранее рассказали "Уралинформбюро" эксперты портала N1, самые дорогие квартиры Екатеринбурга расположены в 500-метровой зоне от зданий мэрии и областного правительства.

По данным Уральской палаты недвижимости, средняя цена предложения "вторички", расположенной в центральных районах города, составила в конце сентября 2017 года 94,5 тысячи рублей за квадратный метр.

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