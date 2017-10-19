Верховный суд России защитил "тайну правообладателя"Сегодня в 12:31
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От иска Навального.
Верховный суд России разрешил Росреестру засекречивать сведения о владельцах недвижимости. Соответствующее решение судебной коллегии ВС РФ от 27 сентября 2017 года опубликовано на сайте инстанции, сообщает "Уралинформбюро".
Определение суда стало ответом на кассационную жалобу руководителя "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального, который счел незаконным решение Росреестра скрыть данные о владельцах элитной недвижимости в Одинцовском районе Московской области.
Ранее Навальный направил иск против Росреестра в Таганский суд Москвы. По мнению истца, действия госоргана нарушают права и законные интересы граждан на получение информации. Однако суд в июле 2016 года прекратил административное производство по данному делу.
В декабре 2016 года Московский городской суд отказал Навальному в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в суде кассационной инстанции. Однако в апреле 2017 года дело было истребовано в Верховный Суд РФ, который не нашел в решениях судов первой и апелляционной инстанций никаких нарушений.
Как сообщается в определении ВС РФ, истцу была представлена выписка из Единого госреестра недвижимости, содержащая сведения об интересующих его жилых домах, однако без сведений, касающихся персональных данных правообладателя жилья. Как пояснил суд, истец не предоставил документов, подтверждающих "фактическую заинтересованность" на получение указанной информации.
По мнению юристов ФБК, опубликованному на сайте фонда, Верховный Суд своим решением создал угрозу обрушения рынка недвижимости, применив к отношениям по предоставлению сведений из ЕГРН закон о персональных данных. Они уверены, что в данном случае этот закон неприменим, а запрет на представление информации о правообладателях лишит банковских юристов возможности проверять любые документы клиентов, в том числе заявки на получение ипотеки.
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