В Екатеринбурге сровняют с землей Дом детского творчестваСегодня в 16:23
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Вместо него построят жилой дом.
На пересечении улицы Советской и переулка Паркового стартовал снос заброшенного здания сталинской архитектуры, в котором ранее размещались школа №35 и Дом детского творчества. Об этом "Уралинформбюро" сообщили специалисты юридического отдела Специализированного управления эксплуатации и реабилитации жилья (ЕМУП СУЭРЖ). Юристы отметили, что демонтаж здания займет не один день.
До 2025 года на этом месте будет построена жилая высотка переменной этажности - от 10 до 17 этажей. Ее проект был вынесен областным Минстроем на публичные слушания еще в марте 2017 года. Тогда же жители микрорайона Пионерский проголосовали за снос аварийного здания.
Заказчик работ, ЕМУП СУЭРЖ (на его балансе долгие годы находилось заброшенное помещение Дома детского творчества), в ходе слушаний 20 марта заверил жителей Пионерского, что взамен снесенного здания на Советской появится другая школа, уже на 1500 учеников. Кроме того, во дворе будущей многоэтажки будет размещен паркинг вместимостью 138 машиномест.
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