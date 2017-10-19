×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Екатеринбурге сровняют с землей Дом детского творчестваСегодня в 16:23

  • Текст

Вместо него построят жилой дом.

На пересечении улицы Советской и переулка Паркового стартовал снос заброшенного здания сталинской архитектуры, в котором ранее размещались школа №35 и Дом детского творчества. Об этом "Уралинформбюро" сообщили специалисты юридического отдела Специализированного управления эксплуатации и реабилитации жилья (ЕМУП СУЭРЖ). Юристы отметили, что демонтаж здания займет не один день.

До 2025 года на этом месте будет построена жилая высотка переменной этажности - от 10 до 17 этажей. Ее проект был вынесен областным Минстроем на публичные слушания еще в марте 2017 года. Тогда же жители микрорайона Пионерский проголосовали за снос аварийного здания.

Заказчик работ, ЕМУП СУЭРЖ (на его балансе долгие годы находилось заброшенное помещение Дома детского творчества), в ходе слушаний 20 марта заверил жителей Пионерского, что взамен снесенного здания на Советской появится другая школа, уже на 1500 учеников. Кроме того, во дворе будущей многоэтажки будет размещен паркинг вместимостью 138 машиномест.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

Президента России.

Храм-на-пруду слили

Храм-на-пруду слили

Финал одного спектакля.

Росавиация закрыла небо наглухо

Росавиация закрыла небо наглухо

Для неугодных.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×