РМК представила новый бизнес-стандарт.

Русская медная компания презентовала корпоративный стандарт организации производства "Умная медь" на I Российско-Британском сырьевом диалоге. Мероприятие, посвященное доверию и сотрудничеству как главным элементам устойчивого развития, прошло в Санкт-Петербурге.

В рамках панельной дискуссии "Экономика замкнутого цикла" директор управления экологии, охраны труда и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар рассказала об опыте компании по рациональному использованию природных ресурсов, энергосбережению и минимальному воздействию на окружающую среду.

Данные принципы отражены в корпоративном стандарте "Умная медь", который РМК развивает на своих производствах. В его основу положено сочетание современных технологий, соблюдения интересов территорий присутствия и ответственного отношения к экологии для выпуска высококачественной медной продукции.

На предприятиях холдинга каждый технологический процесс рассматривается с точки зрения ресурсосбережения и экобезопасности. Так, в рамках программ "нулевого сброса" внедряются системы замкнутого водооборота для многократно использования технической воды, исключающие попадание стоков в природные водные объекты.

Кроме того, РМК стремится максимально вовлекать в производство образующиеся отходы. Так, на горнодобывающих предприятиях отвальные породы перерабатываются в щебень. На южноуральской "Карабашмеди" построена обогатительная фабрика для выпуска медного концентрата из шлаков металлургического производства. Там же возведен сернокислотный цех и действует современная станция очистки промышленных стоков. Благодаря масштабной реконструкции объем выбросов завода с 2000 года сократился более чем в 20 раз, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

Большой интерес участников форума вызвал рассказ Н.Гончар о проектах рекультивации нарушенных земель, в том числе ликвидации отработанной выработки Коркинского угольного разреза – самого большого в Евразии.

"Для решения этой масштабной экологической проблемы мы планируем использовать закладочный материал, произведенный на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского ГОКа. Для координации этих работ по распоряжению правительства Челябинской области сформированы рабочие группы под руководством главы региона. В их состав включены представители научных и государственных организаций. По поручению губернатора области Бориса Дубровского разработана Дорожная карта организации работ по ликвидации отработанной выработки угольного разреза "Коркинский". Разработка проектной документации и выполнение инженерных изысканий осуществляется при научном сопровождении Санкт-Петербургского горного университета", - отметила она.

Стоит отметить, что в Российско-Британском сырьевом диалоге "Доверие и сотрудничество как главные элементы устойчивого развития" участвуют представители 13 университетов Великобритании, 40 британских и более 30 российских компаний, а также представители федеральных и региональных органов власти.