ФСК ЕЭС увеличит мощность ПС "Бузулукская" в 1,5 разаСегодня в 17:28
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В ходе реконструкции.
Мощность подстанции 220 кВ "Бузулукская" в Оренбургской области после реконструкции вырастет в 1,5 раза.
Специалисты ФСК ЕЭС заменили два автотрансформатора 125 МВА на аппараты по 200 МВА. За счет этого мощность ПС увеличилась с 321,5 до 480 МВА, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети").
На открытом распределительном устройстве 220 кВ выполнен переход к схеме "четырехугольник", заменены на элегазовые все выключатели 220 кВ, установлены новые трансформаторы напряжения. Смонтированы две конденсаторные батареи мощностью 52 МВАр каждая, на элегазовые заменены девять масляных выключателей 110 кВ. Та же "участь" ждет и семь масляных выключателей 35 кВ.
Подстанция 220 кВ "Бузулукская" работает с 1961 года. Ее модернизация повысит надежность электроснабжения объектов нефтегазовой отрасли Оренбургской области, а также жителей Бузулука.
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