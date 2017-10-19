В 2018 году.

В дорожную инфраструктуру Екатеринбургской агломерации в 2018 году Свердловская область вложит свыше четырех миллиардов рублей. Инвестировать региональные средства в ремонт дорог уральской столицы намерен глава региона Евгений Куйвашев.

Об этом сообщают источники в правительстве, которые утверждают, что эти траты из свердловской казны уже обсуждаются на совещаниях, которые губернатор проводит с министерствами и ведомствами, передает "Уралинформбюро".

По предварительным данным, из бюджета Среднего Урала город может получить более трех миллиардов рублей. Полтора миллиарда из них пойдет на ремонт улиц в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", полмиллиарда - на реконструкцию Макаровского моста, 450 миллионов - на развитие улично-дорожной сети в Верх-Исетском районе, 360 миллионов - на строительство дорог в новых жилых массивах, более 200 миллионов - на дальнейшие капитальные работы по улице Московской.

Муниципалитет тоже вложится в ремонт и реконструкцию дорог - от него ждут как минимум 200 миллионов рублей.

Такие объемы финансирования позволят дополнительно привлечь более миллиарда рублей по федеральной программе "Жилище". Эти средства можно будет адресовать на развитие инфраструктуры в районах города.

По словам экспертов, в год президентских выборов ставка на развитие инфраструктуры идеально подойдет для требовательного избирателя областного центра, где классические выборные технологии с их обещаниями "светлого будущего" не так эффективны.