Вновь.

Продажи автомобилей в России по адресным мерам господдержки уже на текущей неделе достигнут целевого показателя на 2017 год. Об этом сказано в отчете Минпромторга РФ, передает "Уралинформбюро".

Речь идет о программах "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". За два с лишним месяца на льготных условиях было продано 48 тысяч автомобилей, при том, что целевой показатель текущего года – 58 тысяч машин. Из-за столь высокого спроса программы будут выполнены досрочно. Дату завершения каждый банк-участник программы определит самостоятельно.

"Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" обогнали по темпам реализации все действующие меры поддержки. Выгодные условиями для покупки привлекают большое количество молодых семей и начинающих водителей.

В министерстве пообещали, что эти программы будут действовать вновь с начала 2018 года.

"Учитывая общую динамику продаж по программам стимулирования спроса, а также продолжающийся рост автомобильного рынка и производства (рост рынка за период январь-сентябрь 2017 года составил 11,9 %, рост производства 20,8% к аналогичному периоду 2016 года) именно эти социально-ориентированные программы будут рассмотрены как ключевые мероприятия по поддержке спроса в автомобильной промышленности в следующем году", - уточнили в пресс-службе ведомства.