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Благоустройство городов России должны одобрить гражданеСегодня в 08:44

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Иначе проектам не видать госсубсидий.

Все проекты благоустройства городской среды с 2018 года должны будут проходить обязательную процедуру общественных слушаний. С таким заявлением выступил 19 октября на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи замглавы федерального Минстроя Андрей Чибис, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Минстроя РФ.

По словам замминистра, одобрение проекта благоустройства участниками общественных слушаний станет обязательным условием для получения государственных субсидий под его реализацию.

Стоит добавить, что в Екатеринбурге такая модель начала работать в 2017 году. Так, концепция благоустройства набережной реки Исети с мая по июль несколько раз выносилась на общественные слушания.

Критика и замечания, высказанные горожанами в ходе этих слушаний, были учтены разработчиками при доработке концепции. А на осень 2017 года намечен старт ее реализации. Согласно аукциону, размешенному на портале госзакупок, до Нового года городские власти планируют отсыпать на правом берегу Исети пешеходные дорожки и 12 искусственных холмов, очистить берег от старых деревьев, а на их месте высадить 180 саженцев липы, лиственницы, ивы, черемухи, яблони и ели.

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