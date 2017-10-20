Магнитогорский "роддом болтов и гаек" попал в объектив фотоблогераСегодня в 10:05
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"Пройтись" по цехам теперь может каждый.
Магнитогорский метизно-калибровочный завод ОАО "ММК-Метиз" стал героем нового рассказа промышленного блогера №1 Игоря Ягубкова (ник zavodfoto). Автор множества репортажей о российских предприятиях теперь решил присмотреться к производствам Группы ММК.
"Недавно я побывал в том месте, где гаек и болтов - целый роддом", - начинает свое повествование И.Ягубков. Доступным языком он рассказывает обо всех производственных процессах "ММК-Метиз" - от протяжки проволоки до оцинкования выпускаемых там же саморезов. "Эффект присутствия" обеспечивают качественные фотографии.
Не осталась без внимания и история завода, в этом году отметившего свое 75-летие, сообщили "Уралинформбюро" управления информации, общественных связей и рекламы ПАО "ММК".
Сегодня "ММК-Метиз" - ключевой актив Группы ММК в области глубокой переработки металлопроката и производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Предприятие, изготавливающее все виды метизных изделий: от железнодорожных костылей, гвоздей и металлосетки до уникальных видов арматуры, стабильно входит в тройку лидеров метизной отрасли РФ. Продукцию ММК-Метиз широко используют машино- и автостроители, РЖД, строители, предприятия ТЭКа, металлурги и так далее. С момента создания завод произвел без малого 65 миллионов тонн товарной продукции.
Репортаж об "ММК-Метиз" был снят в рамках проекта, посвященного популяризации российского бизнеса в блогосфере и формированию положительного имиджа рабочих профессий. Чтобы развеять стереотипы о том, что Россия - это страна, где все плохо, и ничего не производится, И.Ягубков показывает другую реальность на примерах конкретных предприятий.
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