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Группа СВЭЛ отгрузила тысячный трансформаторСегодня в 11:47

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Его установят на подстанции "РЭД".

Группа СВЭЛ выпустила тысячный трансформатор. Юбилейным агрегатом стал ТДН-25000/110 УХЛ1. Заказчиком оборудования выступило ООО "Энерготехсервис" - электроснабжающая компания челябинского индустриального парка "Станкомаш", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы СВЭЛ.

Сейчас специалисты холдинга проводят монтаж "юбиляра" на подстанция 110/10 "РЭД" установленной трансформаторной мощностью 25 МВА. Она будет являться основным источником питания строящегося испытательного центра АО "Русские электрически двигатели" - резидента индустриального парка.

АО "Русские электрические двигатели" - совместное предприятие ОАО "АК "Транснефть" (51%) и АО "Конар инвест" (49%). После ввода в эксплуатацию в 2018 году завод будет ежегодно выпускать 300 высокотехнологических электродвигателей для магистральных и подпорных насосных станций. Мощность агрегатов составит от 315 до 14 500 кВт, в дальнейшем ее планируется увеличить до 45 000 кВт.

Партнером амбициозного проекта, инвестиции в который превысят 9 миллиардов рублей, выступает итальянская Nidec ASI. Новое производство обеспечит Челябинску 352 дополнительных рабочих мест.

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