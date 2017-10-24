×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Немцы вернут вторую молодость чистовой клети стана-2000 ВСМПОСегодня в 09:23

  • Текст

50 лет - возраст солидный.

В цехе №16 ВСМПО идет модернизация гидравлического нажимного устройства и системы автоматического регулирования толщины на чистовой клети стана-2000 участка горячей прокатки. Руководят процессом системные инженеры немецкой фирмы Vollmer Йоахим Кёниг и Уве Келлерман. Первый является специалистом в области гидравлики, второй - профессионалом в вопросах электрики.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации "ВСМПО-Ависма", чистовая клеть – ровесница самого цеха, который в следующем году отметит 50-летний юбилей. Все это время клеть усердно катала титановые слябы, превращая их в рулоны, из которых в дальнейшем производили листы и заготовки под трубу.

"Одна из самых износившихся за 50 лет составляющих - это нажимное устройство электромеханического типа. Сейчас мы меняем его на современный аналог - гидравлическое устройство, - уточнил инженер по реконструкции цеха №16 Дмитрий Масленников. - Кроме того, на стане впервые монтируется система автоматического регулирования толщины".

По словам начальника технического бюро цеха Александра Созинова, модернизация позволит более точно регулировать толщину выпускаемого проката, что повысит качество продукции.

В ноябре начнется монтаж и новой правильной машины. В этом помогут специалисты другой немецкой фирмы - G&K.

"Новая правильная машина позволит расширить номенклатуру продукции. Она ориентирована на плиты толщиной от 10 до 30 миллиметров", - говорит А.Созинов.

Так как в цехе №16 уже есть машины, одна из которых правит плиты толщиной от 30 до 60 миллиметров, а вторая – от 60 до 100 миллиметров, после реконструкции там смогут править изделия толщиной от 10 до 100 миллиметров в одном отделе. Это сэкономит время на транспортировку листов и плит на другие участки.

По графику чистовая клеть стана-2000 должна войти в строй 5 декабря, однако на выполнении плана ее простой никак не скажется. Листопрокатчики заранее сделали необходимый запас металла.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Дорога Путина" достигла Серебрянки

"Дорога Путина" достигла Серебрянки

Выдержав первое испытание осенней непогодой.

"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

Президента России.

Храм-на-пруду слили

Храм-на-пруду слили

Финал одного спектакля.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×