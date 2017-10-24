Немцы вернут вторую молодость чистовой клети стана-2000 ВСМПОСегодня в 09:23
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50 лет - возраст солидный.
В цехе №16 ВСМПО идет модернизация гидравлического нажимного устройства и системы автоматического регулирования толщины на чистовой клети стана-2000 участка горячей прокатки. Руководят процессом системные инженеры немецкой фирмы Vollmer Йоахим Кёниг и Уве Келлерман. Первый является специалистом в области гидравлики, второй - профессионалом в вопросах электрики.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации "ВСМПО-Ависма", чистовая клеть – ровесница самого цеха, который в следующем году отметит 50-летний юбилей. Все это время клеть усердно катала титановые слябы, превращая их в рулоны, из которых в дальнейшем производили листы и заготовки под трубу.
"Одна из самых износившихся за 50 лет составляющих - это нажимное устройство электромеханического типа. Сейчас мы меняем его на современный аналог - гидравлическое устройство, - уточнил инженер по реконструкции цеха №16 Дмитрий Масленников. - Кроме того, на стане впервые монтируется система автоматического регулирования толщины".
По словам начальника технического бюро цеха Александра Созинова, модернизация позволит более точно регулировать толщину выпускаемого проката, что повысит качество продукции.
В ноябре начнется монтаж и новой правильной машины. В этом помогут специалисты другой немецкой фирмы - G&K.
"Новая правильная машина позволит расширить номенклатуру продукции. Она ориентирована на плиты толщиной от 10 до 30 миллиметров", - говорит А.Созинов.
Так как в цехе №16 уже есть машины, одна из которых правит плиты толщиной от 30 до 60 миллиметров, а вторая – от 60 до 100 миллиметров, после реконструкции там смогут править изделия толщиной от 10 до 100 миллиметров в одном отделе. Это сэкономит время на транспортировку листов и плит на другие участки.
По графику чистовая клеть стана-2000 должна войти в строй 5 декабря, однако на выполнении плана ее простой никак не скажется. Листопрокатчики заранее сделали необходимый запас металла.
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