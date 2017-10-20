На лечение одного челябинца в бюджете заложат 12 000 рублейСегодня в 13:03
- Текст
Бюджет ТФОМС увеличится на несколько миллиардов.
Директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области Ирина Михалевская представила проект бюджета подведомственного ей учреждения на 2018 год и плановый период (2019-2020 годы). Он, согласно документу, должен составить 43,7 миллиарда рублей, что на 24,5% выше уровня текущего года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ТФОМС.
Доходная часть бюджета преимущественно будет сформирована за счет субвенции федерального фонда ОМС и поступлений из областного бюджета.
"Согласно предварительным расчетам в 2018 году ожидается увеличение финансирования по всем видам медицинской помощи в общей сложности на 8,4 миллиарда рублей. Оплата круглосуточных стационаров увеличится на 27,6% (до 21,5 миллиарда рублей), амбулаторно-поликлинической помощи – на 21,8% (до 15,5 миллиарда рублей), дневных стационаров – на 20% (до 3,5 миллиарда рублей), скорой медицинской помощи – на 19% (до 2,5 миллиарда рублей)", - отметила Михалевская.
Норматив финансирования лечения одного человека, по словам директора ТФОМС, в 2018 году составит около 12 000 рублей, что больше показателя этого года на 24,2%.
Кроме того, заявила Михалевская, увеличится и фонд оплаты труда медработников – до 30,4 миллиарда рублей.
В 2019 году доходы ТФОМС предположительно составят 44,9 миллиарда рублей, в 2020 году – 46,6 миллиарда рублей.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 15:04
Тюменский студент взял золото WorldSkills Abu Dhabi 2017
В номинации "Сетевое и системное администрирование".Сегодня в 14:57
Шаманы Киргизии поедут спасать американцев от извержения вулкана
Если президент даст денег.Сегодня в 14:52
Курганские силовики подстрелили рецидивиста с топором
А следователи завели на него дело.Сегодня в 14:46
Погубивший полицейского южноуралец арестован
Ему грозит пожизненное.Сегодня в 14:38
Хозяин "Апельсина" попался на краже голубого топлива
В Полевском.Сегодня в 14:37
Мэрии Екатеринбурга грозят судом за темные дворы
За дело взялась прокуратура.Сегодня в 14:18
Женщина-трансгендер изнасиловала 10-летнюю девочку
И обвинила ребенка во лжи.Сегодня в 14:11
Открытие в Екатеринбурге движения по Макаровскому мосту отложили
Стоять в пробках придется на день дольше.Сегодня в 13:43
Свердловчанка села на 7 лет за убийство сына сожителя
Она пырнула его ножом.Сегодня в 13:30
Музей ММК стал машиной времени
Возвращая металлургов-ветеранов в молодость.Сегодня в 13:27
Пермячка сядет в тюрьму за наркотики во влагалище
Этим суд не ограничился.Сегодня в 13:22
Mercedes сбил 6-летнюю девочку
Ребенок погиб по пути в больницу.Сегодня в 13:19
В Тюмени влюбленная пара расправилась с приятелем
Труп убитого нашли через неделю.Сегодня в 13:08
В Первоуральске пожарная машина снесла ограждения салона красоты
Водитель ушел.Сегодня в 13:04
В Челябинске поймали серийного грабителя
Полиция ищет его жертв.
Главные новости
- Сегодня в 14:11Открытие в Екатеринбурге движения по Макаровскому мосту отложили
- Сегодня в 11:37В преддверии зимы жителей челябинского села отрезали от отопления
- Сегодня в 11:12Ведущая "Дома-2" Ольга Бузова собралась в президенты
- Сегодня в 10:29В выходные на Среднем Урале пойдет снег
- Сегодня в 10:26На первый-второй рассчитайсь!
Аналитика
"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы
Президента России.
Храм-на-пруду слили
Финал одного спектакля.
Росавиация закрыла небо наглухо
Для неугодных.