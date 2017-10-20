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МРСК Урала признали лидером конкурентных закупокСегодня в 15:56

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Среди более 200 компаний.

ОАО "МРСК Урала" по итогам 2016 года получила премию "Лидер конкурентных закупок". Достижения компании отмечены в номинации "За модернизацию закупочной деятельности". Почетный диплом был вручен директору департамента логистики и МТО МРСК Урала Роману Соколову, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Общества.

Премия "Лидер конкурентных закупок" присуждается за реализацию значимых проектов в сфере корпоративных закупок и продаж.

30 независимых экспертов рассмотрели анкеты более 200 компаний, претендовавших на победу в шести номинациях. В конкурсном отборе принимали участие крупнейшие российские компании-заказчики из энергетической, металлургической, машиностроительной, химической, телекоммуникационной, банковской, транспортной и жилищно-коммунальной отраслей.

Жюри отметило высокий уровень автоматизации закупок в МРСК Урала. В 2016 году в компании была внедрена автоматизированная система управления закупочной деятельностью, которая позволил сделать максимально прозрачной всю процедуру закупок и внутри компании.

Ключевыми ориентирами являются соответствие требованиям федерального законодательства, общепринятым бизнес-практикам в области организации закупок и качество исполнения отраслевых требований.

За 2016 года энергетики провели более 4 600 закупок на общую сумму свыше 12,3 миллиарда рублей. Все они были открытыми и были организованы с использованием электронных площадок.

Кроме того, департамент логистики и МТО ОАО "МРСК Урала" дважды признавался сильнейшим функциональным подразделением по закупочной деятельности среди предприятий Группы компаний "Россети".

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