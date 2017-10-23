Когда ждать перемен?

С 2017 по 2035 годы российскую экономику ждет период бурного экономического роста. Соответствующий прогноз сделали ученые Российской академии наук (РАН). На его основании Минфин разработал проект бюджета на 2018-2020 годы, передает "Уралинформбюро".

Как отмечается в докладе РАН, среднегодовые темпы экономического роста составят 3,7%, а в пиковые годы (с 2021-го по 2025-й) он будет достигать 5% ВВП в год. Рост инвестиций в этот период составит 5,7%, а инфляция зафиксируется в размере 4%. Предполагается также, что к 2035 году в структуре ВВП значительно увеличится доля высокотехнологичных производств, пишут "Известия".

Однако некоторые эксперты скептически восприняли этот прогноз, посчитав его не жизнеспособным. Так как для достижения таких темпов роста необходимы серьезные структурные реформы, а также стоимость нефти не ниже 100 долларов за баррель.