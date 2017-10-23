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ММК назвали самым социально эффективнымСегодня в 09:54

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В регионе.

Магнитогорский металлургический комбинат будет представлять Челябинскую область на всероссийском конкурсе "Российская организация высокой социальной эффективности". Соответствующий пакет документов направлен в Минтруд РФ, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ММК.

Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений Южного Урала признала предприятие победителем регионального этапа в номинации "За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы".

В Группе ПАО "ММК" здоровый образ жизни формируют посредством улучшения качества и обеспечения доступности медицинских, оздоровительных, культурных и спортивно-массовых услуг, с привлечением не только работников, но и членов их семей и горожан к занятиям спортом. Комбинат поддерживает развитую инфраструктуру спортивных объектов. В зимней и летней спартакиадах ежегодно принимают участие свыше 1000 команд структурных подразделений ММК. Круглый год организуются выезды работников и их семей в горнолыжные центры и дома отдыха, сплавы и посещение аквапарков, проводятся спортивные праздники.

На спорт и реализацию программы "ЗОЖ", включая содержание спортклуба "Металлург-Магнитогорск", оборонной спортивно-технической организации и проведение спортивно-массовой работы, Магнитогорским меткомбинатом в 2016 году было направлено 97,8 миллиона рублей. Траты Группы ПАО "ММК" превысили 110 миллионов рублей.

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