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Свердловский Госжилнадзор расширяет списки обманутых дольщиковСегодня в 10:18

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В реестр могут попасть тысячи свердловчан.

Департамент госжилнадзора Свердловской области официально продлил сроки подачи заявлений от граждан на включение их в реестр обманутых дольщиков до 1 января 2019 года. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в соответствии с областным законом №5-ОЗ от 24 июня 2011 года крайним сроком подачи заявки было 1 января 2018 года. Однако в сентябре 2017 года на очередном заседании Заксобрания Свердловской области в этот закон были внесли изменения: срок подачи заявки продлили на год.

Стоит напомнить, что на Среднем Урале насчитывается 18 проблемных объектов "долевки". Из них 11 расположены на территории Екатеринбурга, 4 - в Арамиле, по одному — в Первоуральске, Березовском и Нижнем Тагиле. По данным Минстроя РФ, в списке граждан Свердловской области, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, числятся 4 192 человека. Однако в реестре областного департамента госжилнадзора значится только 172 фамилии.

Такая разница данных зафиксирована во многих регионах России. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на днях поручил Росреестру и Минстрою РФ уточнить данные по оценке пострадавших и в кратчайшие сроки завершить пообъектный анализ проблемных домов.

Ранее по теме:
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