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Аграрии Курганской области намолотили рекордный объем зернаСегодня в 10:25

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С одного гектара собирали больше 20 центнеров.

Курганские аграрии завершили уборку зерновых и зернобобовых культур. Урожай стал рекордным за последние 6 лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе департамента агропромышленного комплекса региона.

С площади 1 104 тысячи гектаров намолочено 2,235 миллиона тонн зерна, что на 274 тысячи тонн больше прошлогоднего показателя. Урожайность одного гектара превысила 20 центнеров.

Больше 100 тысяч тонн зерна намолотили в 11 районах Зауралья: Шадринском, Щучанском, Каргапольском, Кетовском, Куртамышском, Макушинском, Мокроусовском, Половинском, Далматовском, Целинном и Притобольном.

"Такой высокий результат был бы невозможен без самоотверженного труда и мастерства хлеборобов, руководителей и специалистов сельхозпредприятий, всех тружеников села. Это – наглядное свидетельство того, что зауральские аграрии умеют эффективно работать и добиваются результатов вопреки любым трудностям. Уверен, что все сельскохозяйственные работы будут проведены в срок, что заложит надежную основу под урожай будущего года", - подчеркнул первый вице-губернатор – директор департамента АПК Сергей Пугин.

К настоящему моменту также убрано 92% масличных культур. Завершена уборка картофеля - с площади 4 022 гектара собрано 82 344 тонны урожая.

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