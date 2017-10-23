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Платный мост через Обь начнут строить в 2020 годуСегодня в 13:53

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На реализацию проекта уйдет 14 лет.

Строительство вантового моста через Обь в Сургутском районе начнется в третьем квартале 2020 года. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в отделе позиционирования и взаимодействия со СМИ Фонда развития Югры.

Проект возведения 1,6-километрового мостового переезда через Обь, а также обустройства подъездов к мосту общей протяженностью 42,3 километра будет реализован в рамках программы по развитию транспортной инфраструктуры Сургутского района.

Общая стоимость проекта составит 42,9 миллиарда рублей. Завершатся работы в 2034 году. Согласно постановлению окружного правительства от 16 декабря 2016 года, финансирование работ будет вестись за счет Дорожного фонда округа, средств федерального бюджета и внебюджетных источников.

Представители Фонда развития Югры в беседе с корреспондентом агентства подчеркнули, что мост будет строиться на основе концессионного соглашения. Кто в итоге выступит в роли концессионера, выяснит конкурс. Приглашения для участия в конкурсе уже направлены нескольким ведомствам, в том числе Росавтодору и федеральному Минтрансу.

Следует добавить, что, согласно закону, концессионер после завершения строительства объекта получает право эксплуатировать его на возмездной основе, собирая доход в свою пользу. По словам представителей Фонда развития Югры, вопрос о возможности платного проезда через проектируемый мост в данный момент рассматривается, но лишь как один из вариантов. Какова будет стоимость проезда через мост, также неизвестно.

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