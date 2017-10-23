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На полях Среднего Урала не осталось овощейСегодня в 13:25

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Аграрии завершили уборочную кампанию.

В Свердловской области завершена уборочная кампания. В 2017 году с полей собрано овощей и зерна больше, чем год назад, передает "Уралинформбюро".

Валовый сбор зерна составил 807 тысяч тонн при 627 тысячах тонн в 2016 году. Было собрано больше картофеля, капусты, моркови и свеклы. Кроме того, аграрии перевыполнили план по сбору корма для животных, сообщили агентству в департаменте информполитики Свердловской области.

По словам главы регионального министерства АПК и продовольствия Дмитрия Дегтярева, сбор урожая затрудняла погода. Из-за затяжной весны аграрии чуть позже вышли в поля, а летом и осенью полноценной уборке мешали дожди. Однако собрать весь урожай удалось вовремя и в полном объеме.

"Все благодаря организованной работе аграриев, своевременной подготовке техники и горюче-смазочных материалов, а также эффективной политике, которую ведет руководство региона в вопросах поддержки агросектора, содействуя получению доступных кредитов и техническому перевооружению", – пояснил министр.

Стоит отметить, что ход полевых работ на Среднем Урале традиционно держит на особом контроле губернатор Евгений Куйвашев.

В 2017 году общая посевная площадь в регионе превысила 800 тысяч гектаров.

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