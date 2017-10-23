Более 200 сотрудников АО "Транснефть – Сибирь" получили наградыСегодня в 13:59
- Текст
К пятидесятилетию предприятия.
АО "Транснефть – Сибирь" отмечает полувековой юбилей. На торжественном заседании 20 октября 2017 года президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев поздравил с круглой датой коллектив предприятия, подчеркнув, что к юбилею оно подошло с выдающимися результатами.
"Коллектив обеспечивает транспортировку стратегических объемов нефти, территория вашей ответственности простирается от Крайнего Севера до Южного Урала, а многие объекты, на которых работают специалисты, находятся в труднодоступных районах с экстремальным климатом. Несмотря на это, коллектив успешно решает сложные производственные задачи", - сказал глава "Транснефти".
Он отметил достижения АО "Транснефть – Сибирь" в реконструкции и модернизации объектов трубопроводной инфраструктуры, его экологические разработки и инновационные походы.
"В этом году география присутствия компании увеличилась за счет ввода в эксплуатацию уникального арктического нефтепровода Заполярье - Пурпе. Таких тяжелейших проектов за всю свою историю "Транснефть" еще не реализовывала. Это большая победа", - обратился к собравшимся Н.Токарев.
Опыт, накопленный компанией за полвека и традиции, заложенные первопроходцами, позволят "Транснефть – Сибири" и дальше быть в авангарде отрасли, уверен он.
Указом президента России генеральный директор АО "Транснефть – Сибирь" Виктор Бронников был удостоен ордена Дружбы. Награду ему торжественно вручил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.
АО "Транснефть – Сибирь" было образовано 19 октября 1967 года и сегодня является крупнейшей организацией в системе ПАО "Транснефть". За годы своей деятельности компания утвердилось в статусе одного из крупнейших системообразующих предприятий топливно-энергетического комплекса Тюменской области.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "Транснефть – Сибирь", на протяжении полувека предприятие транспортирует все добываемое в регионе черного золота - более половины от общего объема добычи сырья в России. Суммарно за 50 лет перекачано более 12,2 миллиарда тонн нефти. Общество также является крупным налогоплательщиком - только с начала текущего года в бюджеты разного уровня перечислено свыше 16,8 миллиарда рублей налогов.
АО "Транснефть – Сибирь" эксплуатирует 27 магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопровод общей протяженностью свыше 9,3 тысячи километров, 85 нефтеперекачивающих станций, 190 резервуаров суммарной емкостью 3,3 миллиона кубометров.
Производственные объекты предприятия располагаются в пяти субъектах РФ: Тюменской, Свердловской и Курганской областях, а также в Ханты-Мансийском (Югра) и Ямало-Ненецком автономных округах. В состав АО "Транснефть – Сибирь" входят восемь управлений магистральных нефтепроводов: Уренгойское, Ноябрьское, Сургутское, Нижневартовское, Нефтеюганское, Урайское, Тобольское, Тюменское.
Облуживание производственных объектов осуществляется в сложных природно-климатических условиях, что сопряжено со многими трудностями. Своевременное выполнение поставленных задач обеспечивают более 10 000 высокопрофессиональных сотрудников.
К юбилею предприятия 212 работников "Транснефть – Сибири" отмечены наградами разного уровня. Почетными грамотами Минэнерго РФ награждены 6 человек, благодарность министерства объявлена 14 сотрудникам акционерного общества. Почетными грамотами и Благодарностамя ПАО "Транснефть" отмечены по 10 человек, Почетными грамотами АО "Транснефть – Сибирь" награждены 85 сотрудников, Благодарность АО "Транснефть – Сибирь" объявлена 81 работнику. Почетных грамот губернатора Тюменской области удостоены 6 человек.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 16:58
Кыштымец пытал приятеля раскаленным утюгом
Ради выпивки.Сегодня в 16:55
Антипинский НПЗ получил звание "Лидер промышленности РФ"
В номинации "Топливная и нефтеперерабатывающая промышленность".Сегодня в 16:37
Новый российский лоукостер долетел до Екатеринбурга
"Азимут" будет летать на Урал дважды в неделю.Сегодня в 16:33
"Мертвый" бывший зэк подал в суд на тюрьму из-за эрекции
Продолжавшейся четверо суток.Сегодня в 16:17
Югорчанина арестовали за избиение брата до смерти
Ему грозит 15 лет колонии.Сегодня в 16:11
Пятитонному молоту ВСМПО придадут былую форму
"В честь" его 60-летия.Сегодня в 16:03
Уличить женщину во лжи помогут сообщения
Со словами-"маркерами".Сегодня в 15:54
Ведущей радиостанции "Эхо Москвы" вонзили в горло нож
Нападавшего задержали.Сегодня в 15:41
Обвиняемый в убийстве бас-гитариста группы "Любэ" избежал тюрьмы
Но ему ограничили свободу.Сегодня в 15:39
Екатеринбургская телебашня упадет в апреле
Её ждет "направленное обрушение".Сегодня в 15:34
Голодец и Васильева поспорят в Екатеринбурге о поддержке вузов
В компании Грефа.Сегодня в 15:33
Студент ВСАМТ взял серебро "Абилимпикса"
Наградой юноше станет гарантированное трудоустройство.Сегодня в 15:33
Эксперты назвали самые надежные автомобили современности
"Азиатам" равных нет.Сегодня в 15:19
Юные футболисты из Магнитогорска отравились в Ревде
Начата прокурорская проверка.Сегодня в 15:10
Югорчанин задушил землячку около кинотеатра в Екатеринбурге
Труп он вывез за 200 километров от города.
Главные новости
- Сегодня в 15:54Ведущей радиостанции "Эхо Москвы" вонзили в горло нож
- Сегодня в 15:39Екатеринбургская телебашня упадет в апреле
- Сегодня в 15:34Голодец и Васильева поспорят в Екатеринбурге о поддержке вузов
- Сегодня в 14:46Уральские энергетики пообещали отопительный сезон без потерь
- Сегодня в 13:10На Урале назначили нового главного таможенника
Аналитика
"Дорога Путина" достигла Серебрянки
Выдержав первое испытание осенней непогодой.
"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы
Президента России.
Храм-на-пруду слили
Финал одного спектакля.