К пятидесятилетию предприятия.

АО "Транснефть – Сибирь" отмечает полувековой юбилей. На торжественном заседании 20 октября 2017 года президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев поздравил с круглой датой коллектив предприятия, подчеркнув, что к юбилею оно подошло с выдающимися результатами.

"Коллектив обеспечивает транспортировку стратегических объемов нефти, территория вашей ответственности простирается от Крайнего Севера до Южного Урала, а многие объекты, на которых работают специалисты, находятся в труднодоступных районах с экстремальным климатом. Несмотря на это, коллектив успешно решает сложные производственные задачи", - сказал глава "Транснефти".

Он отметил достижения АО "Транснефть – Сибирь" в реконструкции и модернизации объектов трубопроводной инфраструктуры, его экологические разработки и инновационные походы.

"В этом году география присутствия компании увеличилась за счет ввода в эксплуатацию уникального арктического нефтепровода Заполярье - Пурпе. Таких тяжелейших проектов за всю свою историю "Транснефть" еще не реализовывала. Это большая победа", - обратился к собравшимся Н.Токарев.

Опыт, накопленный компанией за полвека и традиции, заложенные первопроходцами, позволят "Транснефть – Сибири" и дальше быть в авангарде отрасли, уверен он.

Указом президента России генеральный директор АО "Транснефть – Сибирь" Виктор Бронников был удостоен ордена Дружбы. Награду ему торжественно вручил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

АО "Транснефть – Сибирь" было образовано 19 октября 1967 года и сегодня является крупнейшей организацией в системе ПАО "Транснефть". За годы своей деятельности компания утвердилось в статусе одного из крупнейших системообразующих предприятий топливно-энергетического комплекса Тюменской области.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "Транснефть – Сибирь", на протяжении полувека предприятие транспортирует все добываемое в регионе черного золота - более половины от общего объема добычи сырья в России. Суммарно за 50 лет перекачано более 12,2 миллиарда тонн нефти. Общество также является крупным налогоплательщиком - только с начала текущего года в бюджеты разного уровня перечислено свыше 16,8 миллиарда рублей налогов.

АО "Транснефть – Сибирь" эксплуатирует 27 магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопровод общей протяженностью свыше 9,3 тысячи километров, 85 нефтеперекачивающих станций, 190 резервуаров суммарной емкостью 3,3 миллиона кубометров.

Производственные объекты предприятия располагаются в пяти субъектах РФ: Тюменской, Свердловской и Курганской областях, а также в Ханты-Мансийском (Югра) и Ямало-Ненецком автономных округах. В состав АО "Транснефть – Сибирь" входят восемь управлений магистральных нефтепроводов: Уренгойское, Ноябрьское, Сургутское, Нижневартовское, Нефтеюганское, Урайское, Тобольское, Тюменское.

Облуживание производственных объектов осуществляется в сложных природно-климатических условиях, что сопряжено со многими трудностями. Своевременное выполнение поставленных задач обеспечивают более 10 000 высокопрофессиональных сотрудников.

К юбилею предприятия 212 работников "Транснефть – Сибири" отмечены наградами разного уровня. Почетными грамотами Минэнерго РФ награждены 6 человек, благодарность министерства объявлена 14 сотрудникам акционерного общества. Почетными грамотами и Благодарностамя ПАО "Транснефть" отмечены по 10 человек, Почетными грамотами АО "Транснефть – Сибирь" награждены 85 сотрудников, Благодарность АО "Транснефть – Сибирь" объявлена 81 работнику. Почетных грамот губернатора Тюменской области удостоены 6 человек.