По стандартам МСФО.

Выручка MidUral Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2016 год составила 8,3 миллиарда рублей, что на 13% выше уровня 2015 года. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, прибыль до налогообложения в 2016 году получена в размере 373,3 миллиона рублей по сравнению с убытком 2015 года (на 98,5% сформированном за счет отрицательных курсовых разниц).

Отчетность компании, аудированная АО "БДО Юникон", свидетельствует о том, что чистый долг по состоянию на 31 декабря 2016 года снизился на 20,2% за счет положительного денежного потока от операционной деятельности и сокращения кредитного портфеля.

В состав MidUral Group входят ПАО "Ключевский завод ферросплавов", АО "Русский Хром 1915", ООО "Ключевская обогатительная фабрика", Dirox S.A. (Уругвай), SOMIKIVU SCARL (Демократическая Республика Конго), F.W. Winter Inc & Co (США), торговый дом RusChrome GmbH(Германия) и административный центр ― АО "УК "РосСпецСплав ― Группа МидЮрал".