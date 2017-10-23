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Пятитонному молоту ВСМПО придадут былую формуСегодня в 16:11

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"В честь" его 60-летия.

В цехе №4 ВСМПО идет капитальный ремонт молота с массой падающих частей пять тонн. Кузнечному агрегату, трудовой стаж которого в 2016 году перевалил за 60 лет, вернут его проектные рабочие характеристики, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации "ВСМПО-Ависма".

Капитальные ремонты таких механизмов проводятся каждые пять лет. В этом году самые масштабные задачи - замена стоек и цилиндра молота. Токари-расточники уже придали поверхностям самой массивной части агрегата - шаботу - первоначальную параллельность.

Теперь предстоит отмыть до блеска отдельные элементы молота и привести в порядок его внешний вид. 28 октября "помолодевший" агрегат передадут производственникам кузнечно-штампового цеха.

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