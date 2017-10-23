Антипинский НПЗ получил звание "Лидер промышленности РФ"Сегодня в 16:55
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В номинации "Топливная и нефтеперерабатывающая промышленность".
Антипинский НПЗ, основное производственное предприятие New Stream Group, признан победителем в номинации "Топливная и нефтеперерабатывающая промышленность" в рамках ежегодного конкурса "Лидер промышленности РФ".
Эксперты отметили высокие достижения НПЗ в производственной сфере. Диплом лауреата вручен с формулировкой "за успешную деятельность в сфере российской промышленности".
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group, положительные результаты деятельности Антипинского НПЗ и Группы компаний "Новый Поток" неоднократно отмечались наградами профессионального сообщества. В сентябре 2017 года за динамичные темпы развития завода New Stream Group была удостоена премии "Технологическое лидерство" от рейтингового агентства "Эксперт РА".
Также ГК "Новый Поток" вошла в ТОП-10 лидеров нефтегазовой отрасли России по объему реализуемой продукции по версии "Эксперт РА". В общем рейтинге 600 крупнейших отечественных компаний New Stream Group в текущем году заняла 58 место, поднявшись на 14 пунктов по сравнению с 2016 годом.
Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В нее входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.
Базовым нефтеперерабатывающим предприятием New Stream Group является Антипинский НПЗ. Его установленная мощность переработки превышает 9 миллионов тонн в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%, что позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5.
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