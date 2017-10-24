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Роспан развивает рынок труда в Новом Уренгое23 октября в 18:29

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Наращивая производственные мощности.

В будущем году еще больше ищущих работу специалистов смогут стать частью газодобывающего предприятия "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" - численность персонала планируется нарастить на 15,6%. Это, прежде всего, связано с ростом производственных мощностей Общества, а также разработкой и реализацией масштабных и долгосрочных проектов.

На конец сентября 2017 года средняя численность работников Роспана составила 1 099 человек, что на 19,8% превышает аналогичный показатель прошлого года. Наибольший прирост отмечен в производственной сфере, что обусловлено созданием новых цехов вспомогательного производства: цеха ремонта технологического оборудования, цеха приема и налива СПБТ, цеха по эксплуатации объектов генерации, ЦДНГиК №3, линейно-эксплуатационной службы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

В целом по сравнению с 2016 годом штатная численность работников Роспана выросла на 48% - до 1 385 человек, а фонд заработной платы увеличился на 21,4%.

Все это делает АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" одной из самых привлекательных компаний на рынке труда Нового Уренгоя.

Стоит отметить, что в 2016 году в штате Роспана состояло всего 936 сотрудников, а годом раньше и того меньше - всего 929.

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