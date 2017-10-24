А минстрой разрешил ему строить третий дом.

Минстрой Свердловской области утвердил новую редакцию проекта застройки улицы Академика Постовского, где группа компаний "СКОН" возводит ЖК "Родник". Приказ о внесении изменений в проект размещен на сайте ведомства, сообщает "Уралинформбюро".

В планах развития территории появился автопаркинг, которого не было в изначальном варианте. Кроме того, во дворе одной из строящихся на Постовского многоэтажек теперь запланирована спортплощадка. Увеличилось и потенциальное количество запроектированных жилых домов: в первой редакции под них было два участка, а в новой — уже три. Разрешенная высота этих домов также изменилась: с 16-25 этажей (что составляет от 60 до 75 метров) до 100 метров.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", проект ЖК "Родник" весной и летом 2017 года вызвал конфликт между застройщиком и жителями соседних домов. На публичных слушаниях, состоявшихся в июне, жильцы высказали опасение, что нестабильные грунты, на которых расположена стройплощадка, из-за большой плотности высотных зданий могут просесть.

Кроме того, жильцов смутило, что в проекте не продуманы пожарные проезды и предусмотрено слишком мало парковочных мест — всего 336 на 1200 человек, которых застройщик собирается заселить в новостройки. По словам участников слушаний, местные жители уже сегодня испытывают проблемы с паркованием машин.

При этом после того, как в этом районе построили физкультурно-оздоровительный комплекс "Соболь", пробки на улице Академика Постовского достигают в часы пик нескольких километров. Чтобы избежать грядущего транспортного коллапса, застройщику придется либо отнимать парковочные места у соседних домов, либо арендовать парковки на соседних участках, либо вырубать под парковки зеленую зону, заявили общественные активисты в ходе слушаний.

В итоге оргкомитет слушаний счел возможным направить материалы на рассмотрение руководства областного минстроя для принятия окончательного решения: утвердить проект, отклонить или отправить на доработку. Судя по результату, победил третий вариант.

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