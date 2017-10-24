×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Подопечные Рапопорта просят у области 2 миллиона на авто непонятно для кого23 октября в 19:07

  • Текст

Горячий спор разгорелся в стенах свердловского ЗакСо.

"Хотелки" минспорта Свердловской области стали поводом для спора между присутствовавшими 23 октября на заседании комитета регионального Заксобрания по бюджету, финансам и налогам, на котором в числе прочего обсуждались изменения в бюджет на 2017 год.

Ведомство запросило из казны Среднего Урала 2 миллиона рублей на покупку автомобиля в рамках поддержки спорта высших достижений. "А откуда такая сумма? Самая "заряженая" Toyota Corolla стоит 1 миллион 650 тысяч рублей. Неужели вы хотите купить Lexus?", - поинтересовался у представителя минспорта депутат Вячеслав Вегнер.

На это замминистра Андрей Зяблицев только пожал плечами. Аналогичным образом он отвечал и на другие вопросы парламентария - к примеру, зачем спортсменам, пусть даже и входящим в национальные сборные, машина представительского класса и почему они не могут ездить на простых автомобилях, передает корреспондент "Уралинформбюро".

Неясным в итоге осталось и конкретное предназначение автомобиля - кто будет пользоваться машиной, в случае если ее покупка все же состоится.

Вегнер же в ходе спора заверил, что задает вопросы отнюдь не из зависти. "Мне не завидно, у меня хорошая машина есть", - пояснил он.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Дорога Путина" достигла Серебрянки

"Дорога Путина" достигла Серебрянки

Выдержав первое испытание осенней непогодой.

"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

Президента России.

Храм-на-пруду слили

Храм-на-пруду слили

Финал одного спектакля.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×