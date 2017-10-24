Горячий спор разгорелся в стенах свердловского ЗакСо.

"Хотелки" минспорта Свердловской области стали поводом для спора между присутствовавшими 23 октября на заседании комитета регионального Заксобрания по бюджету, финансам и налогам, на котором в числе прочего обсуждались изменения в бюджет на 2017 год.

Ведомство запросило из казны Среднего Урала 2 миллиона рублей на покупку автомобиля в рамках поддержки спорта высших достижений. "А откуда такая сумма? Самая "заряженая" Toyota Corolla стоит 1 миллион 650 тысяч рублей. Неужели вы хотите купить Lexus?", - поинтересовался у представителя минспорта депутат Вячеслав Вегнер.

На это замминистра Андрей Зяблицев только пожал плечами. Аналогичным образом он отвечал и на другие вопросы парламентария - к примеру, зачем спортсменам, пусть даже и входящим в национальные сборные, машина представительского класса и почему они не могут ездить на простых автомобилях, передает корреспондент "Уралинформбюро".

Неясным в итоге осталось и конкретное предназначение автомобиля - кто будет пользоваться машиной, в случае если ее покупка все же состоится.

Вегнер же в ходе спора заверил, что задает вопросы отнюдь не из зависти. "Мне не завидно, у меня хорошая машина есть", - пояснил он.