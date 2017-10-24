Наряду с нанотехнологиями.

Мексиканские Соединенные Штаты могут сотрудничать со Свердловской областью в нефтегазовом машиностроении, приборостроении, медицинской и фармацевтической промышленности и по другим направлениям. Такое предложение сделал глава региона Евгений Куйвашев министру экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо во время его встречи с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым. Мероприятие прошло в Сан-Луис-Потоси в рамках визита российской делегации в страны Латинской Америки, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Среднего Урала.

"Особое внимание хотелось бы уделить предложениям по сотрудничеству в сфере машиностроения. На мой взгляд, для наших мексиканских партнеров были бы интересны наши компетенции в сфере нефтегазового машиностроения, а также приборостроения для нужд нефтегазового комплекса. Такие свердловские предприятия, как Уралхиммаш, Уралтрансмаш, НПО автоматики, широко известны во всем мире производством оборудования для строительства объектов подготовки, добычи, переработки и хранения нефти и газа", - подчеркнул Куйвашев.

Не менее интересны могут быть и услуги Центра горного мониторинга по обеспечению промышленной безопасности, созданного на базе Уральского государственного горного университета. Есть у Среднего Урала и опыт в подготовке высококвалифицированных инженерных кадров.

Кроме того, сегодня Свердловская область осваивает новые высокотехнологичные сектора промышленности, связанные с развитием нано- и биотехнологий, систем искусственного интеллекта и глобальных информационных сетей.

Уральские авиастроители готовы предложить аварийно-спасательным и пожарным службам Мексики свою продукцию, а также ремонтные и сервисные услуги. Есть потенциал и для сотрудничества в сфере развития железнодорожной инфраструктуры - заокеанских партнеров могут заинтересовать детища "Уральских локомотивов", "Синары" и УВЗ.

Среди других направлений – водоподготовка и очистка промышленных стоков, поставки энергетического оборудования свердловских предприятий в Мексику, медицинская и фармацевтическая промышленность, в частности организация совместных производств.

Стоит отметить, что по итогам 2016 года Мексика заняла 27 место среди внешних торговых партнеров Свердловской области.