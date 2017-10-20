В части экологической безопасности.

Михеевский горно-обогатительный комбинат (входит в состав Группы "Русская медная компания") посетили участники конференции "Эффективность и безопасность горнодобывающей промышленности 2017". Форум собрал в Челябинске специалистов по горной добыче и обогащению полезных ископаемых крупнейших компаний России и Казахстана.

В рамках ознакомительной экскурсии отраслевые эксперты увидели, как на практике работают принципы корпоративного стандарта "Умная медь", который на своих предприятиях развивает РМК. В основе стандарта лежит сочетание современных технологий, соблюдения интересов территорий присутствия и ответственного отношения к окружающей среде для выпуска высококачественной медной продукции.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, гости побывали на руднике и обогатительной фабрике, пообщались с инженерами и технологами комбината. Увиденное очень впечатлило их.

"Обогатительная фабрика Михеевского ГОКа изначально спроектирована и построена с очень высоким уровнем автоматизации. Эксперты в один голос говорят о том, что можно купить дорогостоящее оборудование, но оно не будет работать без высококвалифицированного персонала. А на Михеевском ГОКе я увидел, как диспетчеры абсолютно свободно ориентируются в этом оборудовании, уровень квалификации позволяет им работать с этой автоматизацией. После поездки на Михеевский ГОК нам есть, что предложить руководству", - отметил главный технолог цеха обогащения ОАО "ЕВРАЗ Качканарский ГОК" Борис Гонтаренко.

Михеевский ГОК является самой наглядной иллюстрацией успешного внедрения бизнес-стандарта "Умная медь". По этим же принципам будет организовано производство на будущем Томинском горно-обогатительном комбинате, который РМК строит в Челябинской области.

На площадке Михеевского ГОКа реализованы самые передовые решения в области добычи и обогащения руды и защиты окружающей среды, а активная социальная политика положительно сказывается на качестве жизни населения и развитии территории присутствия. По данным администрации Варненского района почти половина собственных доходов районного бюджета в 2016 году пришлась на долю налоговых платежей комбината.

"Михеевский ГОК произвел на меня большое впечатление, сразу видно – новое производство, современные технологии и оборудование мировых лидеров. Огромный плюс – доставка руды с карьера ленточным конвейером. Это минимальные затраты на доставку сырья, это экология", - подчеркнул главный технолог дробильно-обогатительной фабрики №1 Донского ГОКа, филиала АО "Транснациональной компании "Казхром" Александр Лухмин.

Начальник бюро по развитию систем управления охраной труда АО "Апатит" Ольга Цируль рассказала, что сотрудники ГОКа ответили на все ее вопросы по охране труда и промышленной безопасности ответили. Это показывает - охрана труда и промбезопасность на предприятии находятся на высоком уровне.

По мнению экспертов, эффективное развитие сырьевой базы является ключевым условием для успешного развития отечественной цветной металлургии и повышения ее конкурентоспособности на мировом рынке. Освоение бедных месторождений, экономически эффективное и безопасное для природы извлечение полезного компонента – эти и другие задачи РМК успешно решает на площадке Михеевского ГОКа.

"Наша компания занимается проектированием открытых и подземных горных работ, обогатительных фабрик. Мы были рады возможности посетить Михеевский ГОК, потому что это новый комбинат. Здесь чувствуется высокая культура производства. Нам все здесь понравилось. Мне как специалисту по открытым горным работам было важно увидеть карьер – они редко находятся в идеальном состоянии. Но на Михеевском ГОКе видно, что большое внимание уделяется технике безопасности. Карьер находится в таком состоянии, на которое приятно смотреть технологам. Многие увиденные здесь вещи мы постараемся использовать при проектировании новых предприятий. Наш институт является одним из лидирующих в России, при этом и нам есть чему поучиться", - поделился главный технолог ООО "СПб-Гипрошахт" Сергей Решетняк.

Следующим важным шагом в развитии сырьевой базы отечественной металлургии станет разработка Группой РМК на Южном Урале Томинского месторождения медно-порфировых руд и строительство на его площадке горно-обогатительного комбината.

Запасы месторождения, входящего в число 50 самых крупных в мире, оцениваются в 660 миллионов тонн руды. На июль 2017 года инвестиции РМК в новое предприятие оцениваются в более чем 65 миллиардов рублей. По своим характеристикам и уровню технологий Томинский ГОК станет самым масштабным и современным комбинатом в отрасли. Как и на Михеевском ГОКе там будут внедрены принципы стандарта "Умная медь".

Инновационные технологии позволят обогащать медно-порфировую руду с содержанием меди 0,44%. На Томинском ГОКе будут применяться современные решения для подавления пыления и защиты окружающей среды, в том числе замкнутый цикл оборота воды.

Кроме того, на основе хвостов обогатительной фабрики комбината будет создан закладочный материал для ликвидации горной выработки Коркинского угольного разреза. А значит, будут потушены эндогенные пожары в карьере и укреплены его борта.

ТГОК даст работу более чем 1 200 южноуральцев. Еще до 5 000 рабочих мест может быть создано в организациях смежных отраслей. Объем налоговых отчислений в период деятельности предприятия оценивается в 120 миллиардов рублей.