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Индустриальный парк Магнитогорского металлургического комбината за год работы стал домом для десятка резидентов.

Его выгодно отличают арендная ставка, вдвое ниже среднерыночной по городу, большой запас по энергоресурсам: природному газу, технической воде, электричеству, а также внушительный парк подъемно-транспортного оборудования, железнодорожные тупики, охраняемый периметр. В этом лично убедился в ходе визита в индустриальный парк депутат Государственной думы РФ, бывший глава Магнитогорска, Виталий Бахметьев.

Экскурсию парламентарий начал с ООО "НПО "МеталлЭнерго", которое одним из первых разместилось на площадях парка.

Компания полного цикла изготавливает нестандартное оборудование для самых разных производственных процессов. В адрес ПАО "ММК" она поставляет оборудование для доменного цеха.

По словам директора НПО "МеталлЭнерго" Дмитрия Кирюхина, решающими в выборе производственной площадки стали хорошее состояние производственных помещений с необходимым подъемным оборудованием, доступная энергетическая инфраструктура, а также пропускной режим и охрана объекта.

Кроме того, отметил директор ММК-Индустриальный парк Владимир Дремов, после признания на федеральном уровне и получения аккредитации индустриального парка в Минпромторге резидентам предоставляются налоговые льготы - обнуление ставки налога на имущество и снижение на 3,5% региональной составляющей ставки налога на прибыль.

Еще один резидент - ООО "Вектор-М" - заехал в парк весной текущего года. Фирма занимаемся разработкой и изготовлением энергоэффективного осветительного оборудования на основе светодиодов. Производит типовые и нестандартные светильники.

Тема организации уличного освещения близка В.Бахметьеву еще с тех пор, как он занимал должность главы Магнитогорска. Он убежден, что муниципалитету необходимо применять новые подходы в этом деле, искать пути экономии бюджетных средств, но не за счет некачественного оборудования и безответственных компаний, которые закупают дешевые китайские светильники, не являясь производителями.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы ПАО "ММК", к концу года список резидентов Индустриального парка ММК расширится. В одном из цехов заканчивают работы для размещения литейного производства компании, созданной на базе МГТУ имени Г.И.Носова. В декабре ожидается приход еще одного "жильца" с более чем пятидесятилетней историей - челябинского завода "Теплоприбор".