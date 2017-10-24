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МУГИСО и Ельцин-Центр разыграют "многоходовочку" на десятки миллионовСегодня в 10:39

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Помещения учреждения достанутся области.

Ельцин-Центр передаст в собственность Свердловской области помещения площадью 652 квадратных метра. Соответствующее решение было принято 23 октября на заседании комитета Законодательного Собрания региона по вопросам законодательства и общественной безопасности.

Ранее учреждение погасило основную часть долга в 2 миллиарда рублей. Их на возведение Центра через структуры региона предоставила Федерация.

Помещения же будут переданы Среднему Уралу в рамках погашения задолженности по процентам, которая исчисляется десятками миллионов рублей. При этом, как пояснил и.о. главы МУГИСО Сергей Сосновских, после перевода площадей на баланс области они должны быть переданы Ельцин-Центру в безвозмездное пользование на неопределенный срок - для осуществления им уставной деятельности.

Депутаты комитета, как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЗакСо, эту многоходовую сделку поддержали. Окончательное решение по ней будет принято на ближайшем заседании полного состава регионального парламента.

Стоит напомнить, что строительство Ельцин-Центра потребовало порядка 7 миллиардов рублей. Чуть менее пяти Федерация выделила напрямую.

Ранее по теме:
Ельцин-Центр нашел у благотворителей 2 миллиарда

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