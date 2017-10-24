Табакова и Меньшикова заподозрили в бюджетных махинациях Сегодня в 11:44
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В списке также - Бабкина и Райкин.
Руководителей 14 крупнейших российских театров заподозрили в финансовых махинациях с бюджетными деньгами. Проверку 135 учреждений культуры Москвы и Санкт-Петербурга провел центр "Transparency International – Россия", передает "Уралинформбюро".
"Мы обнаружили, что система финансирования московских театров пронизана конфликтами интересов. Как минимум четырнадцать художественных руководителей, в числе которых Олег Табаков, Надежда Бабкина, Константин Райкин, Олег Меньшиков и Кирилл Серебренников, получают госконтракты от своих театров, искусственно создавая себе дополнительные возможности для зарабатывания денег", - говорится в сообщении организации.
Представители организации подчеркивают, что гостеатры существуют на деньги налогоплательщиков. "В 2016 году московские власти выделили государственным театрам субсидии на сумму более 12,5 миллиарда рублей. По словам главы столичного департамента культуры Александра Кибовского, из бюджета оплачивается около 80% стоимости билетов, что позволяет удерживать цены на доступном для граждан уровне. Для многих городских театров бюджетные субсидии — это больше половины годового дохода, для некоторых — все 90%", - отмечают они.
"Transparency International – Россия" обратилась с заявлениями в Генпрокуратуру РФ, а также направила в министерство открытого правительства предложения о поправках в законодательство, которые предотвратят подобные ситуации в будущем.
Стоит отметить, что с 2015 года неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией "Transparency International – Россия" внесена Министерством юстиции РФ в реестр "некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента".
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