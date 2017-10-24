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НК "Новый Поток" помогла ликвидаторам свалки в Бузулукском бору техникой Сегодня в 15:32

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И людьми.

ООО "Нефтяная компания "Новый Поток" (НК), up-stream дивизион New Stream Group, приняло активное участие в ликвидации мусорной свалки вблизи национального парка Бузулукский бор. С просьбой об участии в разборке завала к руководству НК обратился губернатор Оренбургской области Юрий Берг.

Предприятие направило на расчистку полигона твердых бытовых отходов большегрузную и погрузочную технику. К экологической акции присоединились и специалисты нефтяной компании "Новый Поток".

"Мы очень внимательно относимся к вопросам охраны окружающей среды, поэтому участие в ликвидации свалки является для нас принципиальным. "Новый Поток" вложил много сил и средств в экологическую безопасность Бузулукского бора и планирует продолжить внимательно следить за сохранением природной жемчужины Оренбургской области", – отметил президент НК "Новый Поток" Александр Белов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group, в ликвидации свалки, занимающей три гектара вблизи Бузулукского бора и поселка Колтубановский, участвуют силы и средства местного муниципалитета и частных компаний. Всего в уборке территории задействованы 35 единиц спецтехники. Работы планируется завершить к 26 октября 2017 года.

Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В стратегическое партнерство объедининены предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.

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