Бюджеты регионов трогать не станут.

Правительство Российской Федерации увеличило сумму расходов на подготовку к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году. Соответствующее постановление 24 октября было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, передает "Уралфинформбюро".

Из документа следует, что вместо запланированных 643,5 миллиарда рублей на подготовку к мундиалю будет потрачено более 678 миллиардов. Деньги возьмут из федерального бюджета: ранее предполагалось, что Москва заплатит 355,2 миллиарда рублей, теперь сумма выросла до 390,3 миллиарда.

Оставшиеся расходы возьмут на себя регионы (92 миллиарда) и юридические лица (195,8 миллиарда).

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Четыре матча турнира состоятся в Екатеринбурге.