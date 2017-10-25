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Губернатор Петербурга предупредил правительство о дефиците хлебаСегодня в 09:15

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Из-за нехватки вагонов.

Культурная столица России может столкнуться с дефицитом хлеба. Об этом губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко предупредил вице-премьера Аркадия Дворковича. По его словам, в связи с активным экспортом зерна мукомольные предприятия города не могут получить вагоны для его транспортировки, передает "Уралинформбюро".

Из-за этого появляется риск срыва сроков поставок, роста себестоимости зерна и остановки производства, пишет "Коммерсант", ссылаясь на копию письма губернатора.

Между тем, важные поставщики зерна для хлебопекарной отрасли Петербурга (Оренбургская, Саратовская, Самарская, Новосибирская и Омская области) вошли в список приоритетных регионов при вывозе зерна на экспорт по железной дороге, пишет Полтавченко. Он опасается, что сложившаяся ситуация критически скажется на снабжении городских мукомольных производств и может привести к дефициту хлебопекарной продукции и росту цен.

Издание отмечает, что ранее на дефицит вагонов жаловались производители соли и щебня.

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