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Криптовалюты и ICO получат правовой статус в России к июлю 2018 годаСегодня в 10:04

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По поручению Путина.

Президент РФ Владимир Путин после совещания по вопросу цифровых технологий в финансовой сфере дал поручение правительству совместно с Центробанком подготовить поправки, регулирующие процедуру размещения криптовалют. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В частности, ведомства разработают требования к регистрации хозяйствующих субъектов, занятых в такой деятельности. К этому же сроку предполагается определить механизм налогообложения майнинга, передает "Уралинформбюро".

Кроме того, глава государства поручил до середины будущего года подготовить предложения по определению статуса цифровых технологий, применяемых в финансах, и их определений ("токен", "криптовалюта", "смарт-контракт", "цифровая закладная" и другие) исходя из обязательности рубля в качестве единственного законного платежного средства в России.

Из текста поручения следует, что президент до 20 декабря 2017 года ждет предложений по созданию на базе Центробанка специальной регулятивной площадки ("сэндбокса") для апробации инновационных финансовых технологий, продуктов и услуг до установления правил регулирования отношений, связанных с их применением на финансовом рынке.

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