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Металлургам КМЭЗ станет легче дышатьСегодня в 10:52

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С обновлением приточной вентиляции.

В отделении аффинажа Кыштымского медеэлектролитного завода (входит в Группу РМК) идет модернизация системы приточной вентиляции. До конца 2017 года система будет сдана в эксплуатацию. В результате на производстве аффинированного золота и серебра будут обеспечены комфортные условия труда. Инвестиции в проект составят 6 миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

Необходимость модернизации оборудования вызвал дисбаланс мощностей вытяжной и приточной вентиляции, возникший при обновлении парка основного технологического оборудования отделения. Все оно оснащено устройствами, улавливающими отходящие газы, при работе которых воздух в помещении становился разреженным.

Так как требования к безопасности производства драгметаллов не допускают проветривания через открытые окна и форточки, руководство КМЭЗ решило увеличить мощности приточной вентиляции.

Работы начались этим летом. За это время был возведен специальный пристрой для отечественной вентиляционной установки. Завершена подготовка к врезке новой системы в существующие сети электролизного цеха. Проект реализуется в условиях действующего производства.

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