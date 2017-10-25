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Группа СВЭЛ принимает участие в крупнейших отраслевых выставках КазахстанаСегодня в 15:22

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В продолжение темы ЭКСПО-2017.

24-26 октября в Алматы проходят сразу три крупнейших международных выставки в области энергетики и светотехники - Power Kazakhstan 2017, Lighting Kazakhstan 2017 и ReEnergy Kazakhstan.

Одним из более чем 100 экспонентов, представляющих компании 13 государств, стала российская Группа СВЭЛ. На стенде холдинга представлены передовые продукты и решения в области энергоэффективности - масляные, сухие и измерительные трансформаторы, реакторное оборудование, а также комплектные трансформаторные подстанции и распределительные устройства.

Специалисты Группы СВЭЛ дают консультации по вопросам эксплуатации оборудования, производящегося компанией, а также рассказывают гостям выставки о трендах отрасли и новых технических решениях, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы СВЭЛ.

Энергосбережение и энергоэффективность являются основными трендами в области энергетики в современном мире, и Группа СВЭЛ в своих разработках следует заданному направлению развития отрасли.

Стоит отметить, что Power Kazakhstan, Lighting Kazakhstan и ReEnergy Kazakhstan стали логическим продолжением всемирной выставки ЭКСПО-2017, главной темой которой была выбрана "Энергия Будущего".

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