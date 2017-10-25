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В "Титановой долине" будет действовать режим свободной таможенной зоныСегодня в 14:45

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С 1 ноября.

На территории "Титановой долины" с 1 ноября 2017 года начнет действовать режим свободной таможенной зоны. Соответствующие согласования уже получены у Уральского таможенного управления, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Это важно не столько для текущего результата, сколько для будущей работы особой экономической зоны и ее резидентов. Я надеюсь, наше сотрудничество станет еще одной гарантией для инвесторов", - заявил генеральный директор ОЭЗ "Титановая долина" Артемий Кызласов.

Верхнесалдинский таможенный пост позволит резидентам использовать льготы свободной таможенной процедуры. В частности, они не будут платить НДС и пошлины на ввоз иностранного оборудования и сырья на территорию "Титановой долины".

Первыми новый режим оценят резиденты "Урал Боинг Мануфэктуринг" и "Зибус", которые в ноябре начнут ввоз станков и другого производственного оборудования. Запуск производства в "Зибусе" планируется до конца года.

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