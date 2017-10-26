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МУГИСО решило не продавать "Самоцвет"25 октября в 19:34

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Необходимость отпала.

Правительство Свердловской области отказалось от продажи санаториев "Нижние Серьги" и "Самоцвет", которые ранее собиралось передать в качестве взноса в уставной капитал КРК "Уралец". Об этом сообщил "Уралинформбюро" председатель комитета Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству Альберт Абзалов.

"Чтобы доля Свердловской области не уменьшалась, имущество этих двух санаториев планировалось внести в качестве оплаты акций дополнительного выпуска ОАО "КРК "Уралец", — пояснил чиновник. Однако летом 2017 года треть акций "Уральца", ранее принадлежавшая МУГИСО, перешла под полный контроль "УГМК-Холдинга". В связи с этим сделка по санаториям теперь отменена. Они останутся в казне Свердловской области, заверил собеседник агентства.

Кроме того, областные власти решили повторно выставить на торги разрушенную больницу скорой помощи в Зеленой Роще. Торги назначены на 8 ноября.

При этом стартовая цена объекта культурного наследия снижена почти вдвое: с 400 миллионов рублей до 230 миллионов. Первоначальный ценник, по которому здание больницы пытались продать в 2016 году, не заинтересовал потенциальных покупателей."Инвестор фактически покупает не здание, а земельный участок", — подчеркнул Абзалов. А поскольку будущему собственнику развалин в "Зеленой роще" придется вложиться в восстановление памятника, удешевление лота вполне объяснимо, считает депутат.

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