В России.

Магнитогорский металлургический комбинат стал победителем всероссийского профессионального конкурса компаний-заказчиков "Лидер конкурентных закупок". Награду предприятие получило в номинации "Экономическая эффективность закупочных операций".

Жюри отметило открытость и доступность конкурентных процедур для поставщиков, проводимых ПАО "ММК", оценило уровень технологий и регламентов закупочной деятельности меткомбината. В этом году в комиссию вошли 54 независимых эксперта: представители профессиональных объединений, руководители закупочных департаментов, признанные на рынке специалисты.

В общей сложности на победу в шести номинациях претендовали 127 крупнейших компаний России. Первое место в номинации "Экономическая эффективность закупочных операций" ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" разделило с Группой НЛМК.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", на конкурс был представлен проект "Комплексный подход к выбору поставщика. Консигнационный склад как средство повышения эффективности использования оборотного капитала".

Создание кросс-функциональных групп (КФГ) позволило определить наиболее эффективную стратегию выбора поставщика: повысить точность поставок, минимизировать складские запасы, снизить трудозатраты на процесс снабжения и стоимость закупок.

Унифицированный перечень СНБ-позиций (номенклатурных позиций из справочника закупаемой продукции) дал возможность организовать и провести конкурс поставщиков с участием крупных заводов-производителей, нацеленных на долгосрочное партнерство.

В настоящий момент ведётся работа по включению в проектные решения при реализации крупных инвестпроектов номенклатуры производителей, определенных в ходе конкурентных процедур. Это позволяет существенно снизить затраты и сократить время на согласование многочисленных аналогов, предлагаемых потенциальными поставщиками. Самое главное - исключается необходимость внесения изменений в проекты из-за позднего согласования аналогов.

"Главный тренд этого года – закупочная деятельность в России превращается в высокотехнологичную сферу, что не может не радовать. Большинство проектов посвящены внедрению новых технологий и решений, автоматизации управления поставщиками и всех сопутствующих процессов. Чтобы стать успешным заказчиком сегодня, надо разбираться не только в снабжении и логистике, но и информационных технологиях. На мой взгляд, это главное достижение нашей премии – шестой год подряд мы выбираем лучшие проекты, делаем их достоянием всего рынка и тем самым задаем планку, к которой стремятся другие компании", - отметил председатель общественного совета премии, председатель совета директоров компании B2B-Center Александр Бойко.

Стоит отметить, что Магнитогорский металлургический комбинат неоднократно становился обладателем премии "Лидер конкурентных закупок".