ЮТЭК вольется в энергосбытовой холдинг "Восток"Сегодня в 10:53
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В составе НЭСКО.
25 октября 2017 года гарантирующий поставщик Нижневартовска - ООО "НЭСКО" (входит в энергосбытовой холдинг "Восток") - признан победителем аукциона по продаже 100% акций АО "ЮТЭК". В настоящее время собственником компании является Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Сумма сделки составит 282,8 миллиона рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "ЭК "Восток".
АО "ЮТЭК" является гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории ряда населенных пунктов ХМАО-Югры.
"Приобретение акций ЮТЭК никак не отразится на тарифах для жителей территории обслуживания, - отмечает генеральный директор АО "ЭК "Восток" Максим Ромашев. - В наших дальнейших планах - анализ работы компании, после чего мы разработаем планы развития как внутренних, так и внешних процессов и сервисов, будем применять решения, которые отработаны в "Востоке" и дочерних энергосбытовых компаниях. Мы заинтересованы в том, чтобы сделать из АО "ЮТЭК" устойчивую энергосбытовую организацию с минимальными затратами и максимальной эффективностью".
"ЮТЭК" продолжит работу под привычным для югорчан брендом.
Компании, входящие в состав энергосбытового холдинга "Восток", являются гарантирующими поставщиками в 5 регионах России. Кроме того, в качестве независимых сбытов они поставляют электроэнергию крупным предприятиям на территории других субъектов РФ. Холдинг "Восток" обслуживает свыше 1 миллиона абонентов-физлиц и более 30 тысяч предприятий и организаций.
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