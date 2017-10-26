ММК отметил юбилей новым рекордомСегодня в 11:36
- Текст
Выплавив 800-миллионную тонну стали.
В год 85-летия Магнитогорского металлургического комбината объем выплавленной за всю историю предприятия стали превысил 800 миллионов тонн. Это новый рекорд для металлургической отрасли России.
"Новая высота, достигнутая сталеварами комбината, является отражением высокого профессионализма и преданности своему делу всех поколений работников сталеплавильного производства легендарной "Магнитки". В этих тоннах и броня нашей Победы, и сталь для нефтегазопроводов, и кузова современных автомобилей, и корпуса новейших атомных ледоколов", - отметил генеральный директор ПАО "ММК" Павел Шиляев.
Как сообщили "Уралинформбюро" в управление информации и общественных связей ММК, первая сталь была получена 8 июля 1933 года с пуском первой мартеновской печи. В 1936 году завершилось строительство мартеновского цеха в составе двенадцати печей весом 150 тонн каждая. К концу 1980-х годов на ММК работали три мартеновских цеха (35 печей), а выплавка стали достигала 16 миллионов тонн в год.
В 1990 году кислородно-конвертерный цех ММК открыл новую эпоху сталеплавильного производства. Сегодня ККЦ "Магнитки" - самым производительный в мире. Ежегодно в трех большегрузных (весом 370 тонн) конвертерах он способен производить более 10 миллионов тонн стали.
Сейчас сталь на ММК выплавляется в кислородно-конвертерном и электросталеплавильном цехах с использованием машин непрерывного литья заготовок. Суммарная проектная производительность двух крупнейших в РФ электродуговых печей ЭСПЦ превышает 4 миллиона тонн металла в год.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 14:59
Пьяная беременная вспорола себе живот
В Актау.Сегодня в 14:56
Всем "Соли" не видать: приезд Собчак в Екатеринбург вызвал ажиотаж
Организаторы опасаются, что всем не хватит места.Сегодня в 14:38
Пермяк зарезал сына и свалил вину на хулиганов
Решается вопрос об аресте.Сегодня в 14:38
"Парк остается убогим": екатеринбуржцы требуют сменить директора ЦПКиО
И собирают подписи под петицией.Сегодня в 14:29
В центре Бишкека зарезали сотрудника милицици
Накануне свадьбы.Сегодня в 14:20
Поджигателя "Космоса" Дениса Мурашова будут лечить в психушке
Его признали невменяемым.Сегодня в 14:09
В Тюмени чествовали губернаторских стипендиатов
Именные выплаты получают почти 90 человек.Сегодня в 13:47
Стены Эрмитажа изменили цвет
В честь 100-летия революции.Сегодня в 13:30
Вспышка туберкулеза в Алапаевском районе обойдется в 80 миллионов
Где фермеры возьмут деньги?Сегодня в 13:28
РМК защитила дробилки в Оренбуржье от повреждений
Обновив металлодетектор.Сегодня в 13:11
Облсуд смягчил приговор главе Кетовского района
Но не уменьшил штраф.Сегодня в 13:09
Уральские росгвардейцы взбодрятся кофе на 18 миллионов рублей
По 2 тысячи за кило.Сегодня в 13:07
В Нижнесергинском районе не могут отремонтировать "дорогу преткновения"
И закрывали, и штрафовали.Сегодня в 13:01
В "Газпром добыча Ямбург" определили обладателей именных стипендий
Среди студентов-отличников.Сегодня в 12:51
Ямалец избил до смерти собутыльника
И продолжил пить.
Главные новости
- Сегодня в 14:38"Парк остается убогим": екатеринбуржцы требуют сменить директора ЦПКиО
- Сегодня в 14:20Поджигателя "Космоса" Дениса Мурашова будут лечить в психушке
- Сегодня в 13:30Вспышка туберкулеза в Алапаевском районе обойдется в 80 миллионов
- Сегодня в 12:46Мэрия Екатеринбурга потратит почти 10 миллионов на ноутбуки и телефоны
- Сегодня в 10:50Сломанные ребра, раздробленные пальцы: подробности смерти задержанного в Нижнем Тагиле
Аналитика
"Невидимых дольщиков" плодят дыры в законе
И неверие граждан в силу реестров.
Искандер Махмудов приедет в Екатеринбург за огурцами
И планом сноса телебашни.
"Дорога Путина" достигла Серебрянки
Выдержав первое испытание осенней непогодой.