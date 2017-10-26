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ММК отметил юбилей новым рекордомСегодня в 11:36

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Выплавив 800-миллионную тонну стали.

В год 85-летия Магнитогорского металлургического комбината объем выплавленной за всю историю предприятия стали превысил 800 миллионов тонн. Это новый рекорд для металлургической отрасли России.

"Новая высота, достигнутая сталеварами комбината, является отражением высокого профессионализма и преданности своему делу всех поколений работников сталеплавильного производства легендарной "Магнитки". В этих тоннах и броня нашей Победы, и сталь для нефтегазопроводов, и кузова современных автомобилей, и корпуса новейших атомных ледоколов", - отметил генеральный директор ПАО "ММК" Павел Шиляев.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управление информации и общественных связей ММК, первая сталь была получена 8 июля 1933 года с пуском первой мартеновской печи. В 1936 году завершилось строительство мартеновского цеха в составе двенадцати печей весом 150 тонн каждая. К концу 1980-х годов на ММК работали три мартеновских цеха (35 печей), а выплавка стали достигала 16 миллионов тонн в год.

В 1990 году кислородно-конвертерный цех ММК открыл новую эпоху сталеплавильного производства. Сегодня ККЦ "Магнитки" - самым производительный в мире. Ежегодно в трех большегрузных (весом 370 тонн) конвертерах он способен производить более 10 миллионов тонн стали.

Сейчас сталь на ММК выплавляется в кислородно-конвертерном и электросталеплавильном цехах с использованием машин непрерывного литья заготовок. Суммарная проектная производительность двух крупнейших в РФ электродуговых печей ЭСПЦ превышает 4 миллиона тонн металла в год.

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