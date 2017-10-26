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Гособлигации Свердловской области на 5 миллиардов выставили на продажуСегодня в 12:02

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На Московской бирже.

Свердловские власти разместили на торговой площадке Московской биржи гособлигации региона на 5 миллиардов рублей. Они размещены в виде ценных бумаг на предъявителя с фиксированным доходом и амортизацией долга, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона. Ставка первого купона установлена в размере 7,7% годовых - на текущий момент, это лучшее размещение субфедеральных облигаций в России.

Как пояснила министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, на сегодняшний день государственные облигации – более выгодный по сравнению с коммерческими кредитами инструмент заимствований. "Превышение спроса на облигации Свердловской области 2017 года над предложением более чем в 3,5 раза свидетельствует о высоком интересе инвесторов к нашей области как к региону, обладающему устойчивой экономикой и развитой финансовой системой", – подчеркнула она.

Стоит отметить, что размещение государственных облигаций производится для покрытия дефицита бюджета и погашения долговых обязательств.

Номинальная стоимость размещенных ценных бумаг – 1000 рублей. Общее количество облигаций, планируемых к размещению в 2017 году, составляет 10 миллионов штук.

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