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РМК защитила дробилки в Оренбуржье от поврежденийСегодня в 13:28

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Обновив металлодетектор.

В отделении рудоподготовки ЗАО "ОРМЕТ" (входит в Группу РМК) установлен новый цифровой конвейерный металлодетектор. Это сделано для защиты конусных дробилок от повреждения и для повышения стабильности работы обогатительной фабрики в целом.

Новое оборудование способно обнаруживать на ленте фрагменты из черных и цветных металлов, а также марганцевой стали, например, части экскаваторных зубьев или буровых колонок. "Увидев" посторонний предмет на транспортере, металлодетектор останавливает привод конвейера, включает сигнализацию и механизм маркировки местоположения опасной находки.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, инвестиции в новое оборудование превысили 680 тысяч рублей.

Обогатительная фабрика ЗАО "ОРМЕТ" расположена в Новоорском районе Оренбургской области. Ее производственные мощности позволяют перерабатывать до 820 тысяч тонн руды в год.

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