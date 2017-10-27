Не имеющий аналогов в нефтегазовом секторе ЯНАО.

АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ", дочернее общество НК "Роснефть", ввело в эксплуатацию на Восточно-Уренгойском лицензионном участке комплекс оборудования для очистки газоконденсатной смеси от механических примесей и технологических жидкостей после проведения гидроразрыва пласта.

До июня 2018 года планируется провести отработки 17 скважин после ГРП с применением десендерного оборудования, в результате получить дополнительно 25,9 тысячи тонн подготовленного газового конденсата.

Реализация проекта, не имеющего аналогов в нефтегазовом секторе ЯНАО, также позволит сократить длительность отработки скважин после ГРП с 10 суток до 24 часов и уменьшить величину технологических потерь газового конденсата при проведении отработок скважин после ГРП на 90%.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Роспана, на сегодняшний день проведены работы на 7 скважинах кустовой площадки 2-29 ВУ ЛУ. Количество подготовленного газового конденсата по итогам их отработки составило 13 441 тонну, что выше плановых показателей на 30%.