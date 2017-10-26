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Не резиновая: квоту на трудоустройство иностранцев в РФ серьезно урежутСегодня в 16:53

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В строителях нуждаемся, в продавцах - нет.

Квота на трудоустройство иностранных граждан в России может быть значительно сокращена. Согласно проекту постановления правительства страны, разработанному министерством труда, рассчитывать на работу в РФ в 2018 году смогут 140 423 человек – на 20% меньше, чем в нынешнем году, сообщает "Уралинформбюро".

Наибольшую потребность, как следует из документа, страна испытывает в рабочих, занятых на горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах – 44 608 ставок для иностранных рук.

Минтруд также ждет 22 092 мигранта на другие должности квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий. Для зарубежных специалистов в сфере металлообработки и машиностроения "зарезервировано" 14 826 мест.

Вопреки суждениям, наименее востребованы иностранцы в качестве продавцов, а также демонстраторов товаров и одежды – всего 836 разрешений на работу им готовы выделить российские власти. А вот иностранные руководители пользуются спросом – 6 031 потенциально вакантное место.

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