К совещаниям и конференциям.

В Интернет утекли данные о том, чем питаются топ-менеджеры "Роснефти" в рабочее время. После изучения меню становится ясно: сотрудники госкомпании не только не голодают, но и радуют себя самыми разнообразными деликатесами.

В списке блюд: королевские креветки в карамельном соусе, семга со сливочно-икорным соусом, канапе с красной икрой, кюфта из баранины с йогуртово-мятным соусом, королевский окунь с грибным соусом, пирамидки из баклажанов с дорблю, телятина, фаршированная белыми грибами, профитроли с ветчинным муссом, а также ассорти из домашних деликатесов (буженина, рулет куриный, колбаса домашняя), пишет Life.ru.

Тендеры структурных подразделений "Роснефти" на организацию питания опубликованы на сайте закупок компании. Только "РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод" закупит деликатесов на 4,5 миллиона рублей. В документации сказано, что блюда будут подаваться во время официальных приемов, совещаний и конференций, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что закупки структурных подразделений "Роснефти" довольно часто удивляют обывателей. Так, в мае "РН-Аэрокрафт" объявила закупку предметов интерьера на 5 миллионов рублей: серебряных чайных ложечек по 15 000 рублей за штуку, стаканов для воды по почти 12 000, икорниц по 83 000. Впрочем, после бурного обсуждения в СМИ и соцсетях, эта закупка была отменена.