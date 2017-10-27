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Стабильный рубль затормозит инфляцию до рекордных отметокСегодня в 09:39

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В 2%.

Инфляция в России продолжает держать курс на снижение. В феврале 2018 года она может опуститься до рекордных 2%. Об этом говорится в прогнозе, подготовленном Российским экономическим университетом, сообщают "Известия".

Уточняется, что по итогам сентября 2017 года инфляция замедлилась до 3% в годовом выражении. При этом число регионов, где рост цен опустился до заданных Центральным банком параметров в 4%, выросло до 80, передает "Уралинформбюро".

Специалисты вуза прогнозируют, что инфляция может замедлиться еще сильнее и уже в декабре составить 3%. "Столь сильное замедление инфляции будет связано не только с жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка, но и со стабильным курсом рубля, со стабильными ценами на нефть", - пояснил доцент РЭУ имени Плеханова Никита Моисеев.

В инфляцию в России на уровне 2% эксперты верят, однако считают, что если в декабре рост цен составит 3%, то к февралю инфляция вряд ли успеет достигнуть рекордных отметок.

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