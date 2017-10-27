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Китайская CEFC примеривается к сотрудничеству с Тюменской областьюСегодня в 10:28

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В логистике и энергетике.

26 октября глава Тюменской области Владимир Якушев встретился с делегацией китайской CEFC. Компания развивает взаимодействие в энергетической и финансовой сферах в разных странах, в числе приоритетов - территории, расположенные вдоль "Шелкового пути", отметил исполнительный директор Чжан Синь.

В.Якушев поблагодарил бизнесменов за внимание к региону и представил предложения, интересные для обеих сторон. Также были намечены возможные взаимовыгодные направления для сотрудничества. Представители китайской компании проявили интерес к логистической и энергетической сферам, а также пищевой промышленности и развитию интернет-торговли, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора.

В ходе визита в Тюменскую область делегация CEFC посетила Западно-Сибирский инновационный центр (Тюменский технопарк) и ознакомились с возможностями индустриальных парков, в том числе ишимского агроиндустриального, а также IT-проектами. Бизнесмены из Поднебесной побывали на Тюменском промышленном узле, где осмотрели заводы "Шлюмберже", "Бентек", "Фатум", Антипинский нефтеперерабатывающий завод, завод "Бейкер Хьюз". Не оставили без внимания и завод KNAUF Insulation, Тюменский фанерный завод и логоцентр X5 Retail Group.

После всего увиденного представители CEFC высказались за развитие сотрудничества, которое в будущем должно перерасти в конкретные практические проекты.

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